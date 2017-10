FMI, il debito dell'Italia comincerà a scendere nel 2018

(Teleborsa) -. E' quanto prevede il, che viene generalmente pubblicato all'indomani del World Economic Outlook. Ieri, il rapporto sulla congiuntura del FMI ha certificato un innalzamento delle prospettive di crescita dell'Italia all'1,5% nel 2017 ed all'1,1% nel 2018 Il Fiscal Monitor si focalizza sullo stato delle finanze pubbliche e segnala che, proseguendo il trend di rientro negli anni successivi per raggiungere ilQuanto alsalirà quest'anno al 133% dal 132,6% dello scorso anno, ma; tutte e tre stime migliorative rispetto alle previsioni dello scorso aprile.Sempre il Fondo Monetario ha pubblicato il, presentato agli Annual Meetings in corso a Washington, segnalando che il" in alcuni Paesi dell'Eurozona sebbene siano stati compiuti "ulteriori progressi" nella pulizia dei bilanci, mentre la redditività ha ancora spazi di miglioramento.Il Fondo sottolinea quindi che "progressi continui verso ilrestano essenziali per rafforzare le fondamenta della stabilità finanziaria del settore bancario dell'Eurozona" e che è importante anche "finalizzare Basilea III per rafforzare ulteriormente il settore finanziario e creare un campo da gioco più' equo sul piano internazionale"