Turismo, al via alla Fiera di Rimini TTG Incontri 2017. Fermate speciali e sconti con Trenitalia

(Teleborsa) -Da domani 12 ottobre a sabato 14 ottobre 2017, lagestita daospita la 54a edizione di, la principale fiera B2B del mercato turistico. Al debutto saranno presenti l'assessore al Turismo dell'Emilia-Romagna,, l'assessore alle Risorse Finanziarie del Comune di Rimini,, ed presidente di Italian Exhibition Group,Assieme alla fiera del turismo si terrà anche, il salone internazionale dell'accoglienza alberghiera, e SUN, la manifestazione dedicata all'outdoor, agli stabilimenti balneari e al mondo del campeggio.Alla Fiera di Rimini sono già attese quasi, conprovenienti da. Presentied oltrerappresentate in 3 le aree tematiche: Global Village, The World e Italia. Quest’ultima area rappresenta la più grande piazza di contrattazione al mondo del prodotto turistico italiano.Un business molto redditizio dato cheche salgono a 172,8 miliardi di euro (10,3% del PIL), se si aggiunge anche l'indotto. Dal punto di vista occupazionale sono circa 2,7 milioni i lavoratori nel settore.I dati suiconfermano la tendenza che lascia presagire un ottimo 2017., commenta il presidente IEG,, sottolineando "la nostra proposta fieristica accompagna l'industria turistica made in Italy offrendo un'opportunità di business e di conoscenza degli scenari e delle tendenze. Siamo pronti all'organizzazione di, nel segno dell'internazionalizzazione della fiera e della valorizzazione di una filiera di straordinaria qualità".E con TTG Incontri 2017per le giornate dedicate all'evento. In concomitanza con l’evento fieristico saranno(due in direzione Sud e altri due in direzione Nord) eche collegheranno Rimini Fiera a Milano, Bologna, Bari e ai principali centri della costa Adriatica.Previsti inoltredei treni a media-lunga percorrenza per glipartner di Trenitalia che si recheranno alla manifestazione, insieme a particolari riduzioni dedicate ai visitatori, buyer ed espositori della Fiera.