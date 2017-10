Wall Street resta incollata sulla parità aspettando i verbali del FOMC

BlackRock

(Teleborsa) -, in attesa della pubblicazione dellestasera ed all'(stagione delle trimestrali).Le stime degli analisti anticipano una crescita media degli utili del 4,8% per le società dell'S&P 500, ma il vero test sarà con i conti di JP Morgan e Citigroup in calendario domani. Oggi sono arrivati numeri soddisfacenti da, spingendo l'euro verso a 1,184 USD (+0,3%), prima di conoscere le motivazioni che hanno spinto la Fed a lasciare ancora i tassi invariati.A New York, l'indiceresta fermo a 22.838,04 punti; piatto anche lo, con le quotazioni che si posizionano a 2.551,58 punti. Pressoché invariato il(+0,08%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,62%.Al top tra i(+2,01%),(+1,96%),(+1,63%) e(+1,39%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che cede l'1,71%,, che scende dell'1,47%, e, che segna un -1,18%.Tra i(+3,43%),(+1,94%),(+1,39%) e(+1,37%). La peggiore performance è quella di, che flette del 3,02%, seguita da, che mostra una caduta del 3,01%, edel 2,75%.