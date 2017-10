Auto, Rca: premio medio in calo del 2,2%

(Teleborsa) - Una buona notizia che fa tirare un piccolo sospiro di sollievo al nostro portafoglio. A far sorridere gli italiani ci pensano i prezzi delle polizze Rc auto che sono ancora in calo. Lo rivela l’indagine dell’Ivass sul secondo trimestre di quest’anno.– Nel dettaglio, il prezzo medio è stato pari a 412 euro, il 50% degli assicurati paga un prezzo inferiore ai 372 euro. Il trend di diminuzione dei prezzi mostra segnali di stabilizzazione, nel trimestre in questione la diminuzione su base annua del premio medio/mediano è pari a 2,2/2,4 per cento.– Bene dovunque? Ovviamente no. Le province con i prezzi più elevati sono Napoli (627), ma non va meglio a Prato (599), Caserta (535), Pistoia (517), Reggio di Calabria (514), Firenze (510), Crotone e Massa-Carrara(505), Vibo Valentia (492).- Intanto,L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ha infatti chiesto il sequestro di tre siti web di assicurazioni auto, le cui attività di intermediazione sono risultate essere irregolari. Nello specifico, i siti fuorilegge sono “siamosicuri.com”, “assicurazionivittoria.it” e “milanoassicurazioni.info”, che al termine di un’attenta verifica non sono risultati riconducibili a un intermediario iscritto nel RUI, il Registro Unico degli Intermediari.