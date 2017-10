Banca Carige annuncia i risultati preliminari dell'LME

Banca Carige

(Teleborsa) -S.p.A. annuncia i risultati preliminari dell' operazione di liability management exercise (LME) lanciata il 29 settembre 2017 . L'offerta prevede (i) un invito agli investitori ad offrire in scambio i titoli subordinati elencati nella tabella sottostante con titoli senior di nuova emissione a valere sul proprio programma EMTN, con prezzo di emissione pari a 100%, durata 5 anni e cedola annuale a tasso fisso pari al 5%, ovvero, in determinate circostanze, una somma di denaro e (ii) una consent solicitation ai sensi della quale viene chiesto agliinvestitori delle Obbligazioni Esistenti di approvare con delibera straordinaria, nel contesto di apposite assemblee degli obbligazionisti, determinate proposte di modifica dei termini delle Obbligazioni Esistenti.Per il 389 - EUR 100 mln fixed/floating rate “Lower Tier II Subordinated Notes due 2018” ISIN: XS0372143296, l'importo offerto in scambio è di 99.400.000 euro, pari al 99,40%; per il 511 - EUR 50 mln 5.7% “Lower Tier II Subordinated Notes due 2020” ISIN: XS0542283097 l'importo offerto in scambio è di 50.000.000, pari al 100,00%; per il 525 - EUR 200 mln 7.321% “Lower Tier II Subordinated Notes due 2020” ISIN: XS0570270370 l'importo offerto in scambio è di 158.348.000 euro, pari al 79,17%; per il 416 - EUR 160 mln 8.338% “Perpetual Tier I Junior Subordinated Notes due 2018” ISIN: XS0400411681 l'importo offerto in scambio è di 147.500.000 euro, pari al 92,19%.Considerato che le offerte di scambio contengono anche istruzioni di voto favorevole per le assemblee degli obbligazionisti che si terranno il 21 ottobre 2017 ai sensi della consent solicitation, riteniamo che le Assemblee raggiungeranno il quorum costitutivo e le relative delibere straordinarie saranno approvate in ciascuna Assemblea in prima convocazione.Il regolamento dell'LME rimane subordinato al buon fine dell'aumento di capitale che sarà lanciato dalla Banca nel mese di novembre 2017 a seguito dell'ottenimento delle relative autorizzazioni da parte della Consob.