Da marzo 2018 Aeroporto Trieste servito dal Frecciarossa

(Teleborsa) - Da marzo 2018 il trenoarriverà all'. La conferma arriva dall'assessore alle Infrastrutture del Friuli Venezia Giulia,. Si crea così l’auspicata connessione diretta tra aeroporto, ferrovia e portualità, in grado di dare forte impulso all'offerta turistica.Il polo intermodale di Ronchi dei Legionari sarà inaugurato in febbraio e prevede, oltre alla nuova fermata ferroviaria, un'autostazione e un parcheggio multipiano da 500 posti auto e un collegamento pedonale con l'aeroporto.