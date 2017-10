Legge elettorale, via libera della Camera alla terza fiducia

(Teleborsa) - Dopo la fiducia della Camera sull'articolo uno del Rosatellum Bis , arriva il via libera di Montecitorio alla terza fiducia chiesta dal Governo, quella che riguarda l'articolo 3 (contiene le regole per la determinazione dei collegi elettorali).Ora si passano al vaglio gli ultimi due articoli della legge:. La giornata è decisiva per il Rosatellum Bis, visto che l'agenda prevede che il voto finale sulla legge arrivi entro oggi 12 ottobre. Ed è proprio per la votazione finale che si nutrono alcuni timori, per lae l'eventualità che questo numero cresca ancora, visto che la votazione finale sull'intero testo è a. La maggioranza per ora non ha paure anche se il clima potrebbe anche cambiare anche alla luce delle proteste che si sono scatenate dentro e fuori dall'Aula.Il voto in Aula di ieri 11 ottobre ha scatenato lacon manifestazioni al Pantheon e nuovi attacchi del, che definisce il Rosatellum Bis "una nuova legge porcata" e chiede che "la melma del paese non torni in alto".Le divisioni interessano anche il centrodestra. Seda tutte e tre le votazioni sulla fiducia ai tre articoli del Rosatellum mentre, la leader di, ha preso le distanze dagli alleati, parlando di. Si è invece dichiarata favorevole la, incassando per il suo leaderda parte del M5S.