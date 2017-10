Lufthansa pronta a rilevare Air Berlin. Stessa sorte per Alitalia?

Lufthansa

Air Berlin

Easyjet

(Teleborsa) -pronta a rilevare 81 aerei di, oltre la metà della flotta della compagnia aerea finita in bancarotta Lo ha annunciato il numero uno della compagniache ha spiegato che oltre alla flotta Lufthansa è pronta a tenere 3 mila dei sugli oltre 8 mila dipendenti. L'accordo per comprare larga parte disarà siglato entro oggi 12 ottobre, termine ultimo per le trattative Ma non sarà un salvataggio indolore visto che in arrivo ci sono esuberi tra il personale di terra in Germania Intanto, non vi è alcun segnale di ulteriori accordi tra Air Berlin conper la rimanente flotta, dopo che si era fatta largo l'ipotesi spezzatino Ora si guarda all'acquisto die l’ex compagnia di bandiera hanno avuto come azionista di riferimento di, che però non è riuscito a far decollare le due aziende.Gli osservatori si chiedono se Air Berlin e Alitalia possano avere un destino incrociato visto l'interessamento dianche per. Lunedì 16 ottobre scadono, infatti, i termini per presentare le offerte vincolanti e in corsa ci sarebbero alcuni fondi di investimento e alcune compagnie del settore tra cui Lufthansa.