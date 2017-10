La Borsa di Tokyo aggiorna i massimi. Nikkei sopra i 21.000 punti

(Teleborsa) - Prosegue la rimonta della borsa di Tokyo, che continua ad aggiornare massimi storici ormai da giorni, assestandosi su livelli che non si vedevano da 21 anni.Tra le altre Borse, in frazionale rialzo gli indici della Cina, con Shanghai in aumento dello 0,17% e Shenzhen dello 0,57%. Piatta Seul 0-0--0,05% e anche Taiwan +0,12%.Tra i listini che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Hong Kong viaggia sui livelli della vigilia +0,05%, Singapore guadagna lo 0,51%, Jakarta lo 0,54% mentre Kuala Lumpur lima lo -0,12%. Poco mossa Bangkok -0,10%.Segno più per Mumbay (+0,77%) e Sydney (+0,35%).