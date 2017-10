Petrolio, quotazioni in recupero dopo i dati sulle scorte USA e l'import cinese

(Teleborsa) - Giornata più che positiva per le quotazioni petrolifere.Il(WTI) si è infatti portato a, con un guadagno di oltre 1 dollaro, mentre ilavanza sempre di 1,10 dollari a 57,34 dollari al barile.Il movimento rialzista è scattato dopo che l' Energy Information Administration (EIA) statunitense ha rilevato il terzo calo settimanale consecutivo delle scorte di oro nero in USA . La discesa avvenuta nella settimana al 6 ottobre, pari a 2,8 milioni di barili, è risultata ben maggiore del calo di 400 mila barili prospettato dagli analisti.Di un certo aiuto anche lee i positivi dati giunti dall'economia cinese . In particolare, l'import di oro nero dalla Cina è salito a 8,5 milioni di barili a settembre dopo aver toccato i record di 9 milioni di barili il mese precedente.Anche la domanda dall'India sta crescendo vistosamente (+6%) al punto che secondo Moody's nel 2018 il Paese diventerà uno dei maggiori importatori di petrolio in Asia.