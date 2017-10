Smart home, la vuole un italiano su tre

(Teleborsa) -si piazzano sempre ai primi posti pe si rivelano ben disposti anche quando si parla di sistemi diProntoPro.it ha voluto analizzare le richieste legate al mondo dell’automazione casalinga per scoprire quali siano i bisogni e i desideri degli italiani in questo settore ed è emerso che il 30% delle richieste èSe i primi sono molto utili per assicurarsi che ogni ambiente sia protetto dall’incursione dei ladri grazie ad un sistema integrato di controllo, allo stesso modo, controllare la luce, la sua intensità, l'accensione e lo spegnimento, sono sicuramente comodità che tutti vorrebbero avere.si piazzano le ricerche (14%), di chi vuole comandare con un dito aperture ee altre motorizzazioni anche da remoto, attraverso interfacce di controllo semplici ed intuitive che creano un valore aggiunto ad ogni struttura, in termini di praticità e sicurezza.della casa, il 13% di chi cerca impianti domotici vorrebbe gestire la temperatura in modo intelligente risparmiando sul riscaldamento.