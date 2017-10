In Italia 17 milioni di persone sono a rischio povertà

(Teleborsa) - Nell'ci sono, ilE' quanto rileva l'Eurostat, spiegando che dopo tre anni di rialzi consecutivi (dal 2009 al 2012) che hanno portato la percentuale delle persone a rischio povertà o di esclusione sociale fino al 25%, il tasso ha ripreso lentamente a scendere arrivando al 23,4% nel 2016.sono(40,4%),(38,8%) e(35,6%), quello con il rischiosono invece(13,3%),(16,6%),(16,7%) e(16,8%).L'ha un tasso di rischio povertà del, sui livelli di Spagna, Irlanda e Portogallo, masu tutti gli altri Stati membri dell'UE quanto aoltre due milioni e mezzo in più rispetto ai 15,08 milioni che si contavano nel 2008.Il rischio di povertà è calcolato in base a: ilè quello di appartenere a un nucleo familiare con un reddito, inclusi i trasferimenti sociali, inferiore all'equivalente del 60% del reddito medio nazionale.Ilquello di subire "gravi deprivazioni", come la difficoltà a pagare rate e bollette, a scaldare adeguatamente l'abitazione, a mangiare carne, pesce o proteine equivalenti un giorno su due e a possedere alcuni beni come l'auto, la lavatrice, un cellulare o una TV a colori.Ilè quello di esser parte di un nucleo con intensità lavorativa molto bassa, con meno del 20% di ore lavorate rispetto al potenziale dell'ultimo anno