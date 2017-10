Latte, scatta obbligo etichetta Made in Italy

(Teleborsa) - Scatta definitivamente l' obbligo di indicare obbligatoriamente in etichetta l'origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari come burro, formaggi, yogurtLo rende noto lanell’annunciare cheall’entrata in vigore dal decreto Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 firmato dai ministri delle Politiche Agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo Economico Carlo Calenda.L'obbligo di indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari. si applica al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale e sarà riconoscibile in etichetta dalle seguenti: "": nome del Paese nel quale è stato munto il latte; "": nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo della seguente: nome del Paese. Se invece le operazioni indicate avvengono nel territorio di più Paesi membri dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: "latte di Paesi UE" per l'operazione di mungitura, "latte condizionato o trasformato in Paesi UE" per l'operazione di condizionamento o di trasformazione.Infine, l'associazione dei coltivatori diretti spiega che "qualora le operazioni avvengano nel territorio di più Paesi situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: “latte di Paesi non UE” per l'operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi non UE” per l'operazione di condizionamento o di trasformazione.con tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro venduti in Italia che sono stranieri, cosi come la metà delle mozzarelle sono fatte con latte o addirittura cagliate provenienti dall'estero, senza che questo sia stato obbligatorio fino ad ora riportarlo in etichetta" - ha commentato il- sottolineando che "si tratta anche di undove occorre proseguire nell'impegno per la trasparenza".