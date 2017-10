Lufthansa pronta a creare "New Alitalia"

Lufthansa

(Teleborsa) -conferma di aver presentato un'offerta ma solo per una parte di Alitalia. Lo annuncia una nota della compagnia tedesca spiegando che "il Gruppo ha presentato oggi una lettera di offerta, esprimendo l'interesse per la creazione di una New Alitalia.L'offerta - prosegue Lufthansa - comprende una proposta per una nuova struttura di Alitalia con modello di business focalizzato ('Nuova Alitalia), che potrebbe dare origine a una prospettiva economica sostenibile nel lungo termine I commissari - conclude la nota - hanno accettato di mantenere la riservatezza in merito ai dettagli dell'offerta" anche se i rumors di stampa già hanno dato alcune anticipazioni