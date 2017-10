Danone incrementa le vendite e conferma l'outlook per l'intero esercizio

Danone

(Teleborsa) - Cina e latte in polvere sostengono, che riesce a confermare i propri target annuali.Il colosso alimentare francese ha chiuso ilconin crescita del 17% a 6,4 miliardi di euro mentre le vendite "like-for-like", che tengono conto dell'integrazione della statunitense WhiteWave, hanno registrato un aumento del 4,7%.Perfomance negative negli Stati Uniti e in Brasile mentre in Europa si è registrato un lieve miglioramento.Il Chief Executive Officer della società, Emmanuel Faber, ha dichiarato che l'acquisizione di WhiteWave, che permette a Danone di raddoppiare la propria presenza negli USA, dovrebbe iniziare a breve a dare i suoi frutti.per l'intero esercizio che prevede un aumento degli utili per azione di oltre il 12%.Gli investitori sembrano aver accolto positivamente l'update su vendite e forecast: in questo momento le azioni Danone stanno guadagnando a Parigi l'1,15% a 70,14 euro.