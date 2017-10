Pensioni, INPS: completate verifiche per accesso all'APE social

(Teleborsa) - L'INPS haentro la data prevista del 15 ottobreo l'accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci Lo rende noto l'istituto di previdenza, sottolineando che "alla luce dei nuovi indirizzi interpretativi" dal parte del ministero del Lavoro su alcune categorie di lavoratori, l'INPS "procederà al riesame delle istruttorie relative" e che "in caso di eventuale esito positivo del riesame sarà trasmesso d'ufficio agli interessati il provvedimento di certificazione del diritto al beneficio richiesto".Ilriguarda l'accesso ai benefici da parte dei richiedenti che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione, e da parte dei lavoratori dipendenti addetti ai lavori particolarmente difficoltosi e rischiosi."Ilai Ministeri vigilanti in occasione delle. L'istituto ha provveduto all'invio agli interessati delle comunicazioni di avvenuta certificazione del diritto alle prestazioni in parola sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia", prosegue il comunicato.