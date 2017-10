Zona Euro, inflazione confermata in crescita dell'1,5% a settembre

(Teleborsa) - Nessuna sorpresa dal dato definitivo sull'inflazione dell'Eurozona, che si conferma in avvicinamento, anche se a piccoli passi, al target indicato dalla BCE (2%).Secondo l'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), nel mese disu base tendenziale, come indicato nella stima flash di fine mese ed. Nel mese di agosto si era registrato allo stesso modo un incremento dell'1,5%.Su base mensile i prezzi al consumo salgono dello 0,4%, come stimato dagli analisti, dopo il +0,3% di agosto.L'(depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco) evidenzia un incremento dell'1,1% su base annua, come nel mese precedente e in linea con il consensus, evidenziando su base mensile un aumento dello 0,4% (+0,3% il precedente)., l'inflazione sale dello 0,4% su base mensile, mentre su anno ha registrato un aumento dell'1,8% dopo il +1,7% di agosto.