RFI, inaugurato collegamento ferroviario diretto tra porto di Livorno e linea Tirrenica

(Teleborsa) - È stato inaugurato stamani il nuovo terminal di Livorno Darsena, che consente il collegamento ferroviario diretto tra il porto e la linea Tirrenica, a Nord. Un altro decisivo passo per fare del porto di Livorno uno dei più importanti scali ferroviari merci della Penisola.) e(MIT), e, tra fondi propri e fondi europei FESR 2007-2013. L'opera porterà a Livorno evidenti benefici, permettendo il passaggio delle merci dai container direttamente sulla rete ferroviaria nazionale con l'eliminazione del passaggio dallo scalo merci di Livorno Calambrone per tutti i treni provenienti o diretti alla Darsena Toscana. Ciò avverrà sfruttando il collegamento diretto con la linea Tirrenica che permetterà di portare i treni nelle immediate vicinanze della Darsena, riducendo notevolmente i tempi di passaggio dei carri da e per l’area portuale.Alla cerimonia d'inaugurazione erano presenti diverse personalità istituzionali e non, tra cui ilil presidente della, l'; oltre al commissario dell'Autorità Portuale di Livorno,, al sindaco di Livorno,e al presidente della Provincia,Con la realizzazione di un moderno impianto ferroviario in Darsena Toscana (Livorno Darsena), la nuova opera ferroviaria a servizio del Porto di Livorno si presenta già adeguata agli standard tecnologici e di infrastruttura del Core Corridor TEN-T Scandinavia - Mediterraneo."Oggi a Livorno si tocca con mano il significato delle opere utili - ha affermato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,- Opere che comportano più efficienza, più competitività, più sostenibilità".Il presidente della Regione,ha commentato: "Questa nuova opera rappresenta un tassello decisivo della piena modernizzazione dello scalo livornese. Il collegamento ferroviario diretto farà assumere al porto di Livorno un ruolo centrale nel Mediterraneo. Da oggi la Toscana e l'Italia saranno ancor più integrate alle grandi reti europee via mare e su ferro".L'amministratore delegato diha dichiarato: "le opere che oggi consegniamo a Livorno e all'intero sistema logistico del Paese consentono di rendere lo scalo portuale toscano un importante hub per il traffico merci su ferrovia da e per i poli logistici italiani ed europei.