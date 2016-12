Piazza Affari sale grazie alle banche. In Focus MPS. Brilla Mediaset

Mediaset

(Teleborsa) -mentre Eurolandia rimane incerta.A sconvolgere le borse europee, gli ultimi attentati terroristici in Europa , mentreè sostenuta dal settore bancario dopo che il Governo ha deciso di correre in aiuto degli istituti di credito . Corre anchementre la battaglia consfocia in una vera e propria guerra L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,21%. Sessione debole per l'che scambia con un calo dello 0,47%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,75%.In lieve rialzo loche si posiziona a 161 punti base, con un timido incremento di 3 punti base.Il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,88%.è stabile riportando un misero +0,14%. Cautache mostra una performance pari a -0,08%. Piccoli passi in avanti perche mostra un progresso dello 0,27%.Il listino milanese mostra un timido guadagno con ilche sta mettendo a segno un +0,58%. Sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 20.738 punti.divolacon una marcata risalita del 14,22%.In salita, dopo che il Fondo Atlante ha firmato l'investimento mezzanine per la cartolarizzazione del portafoglio NPL di Rocca Salimbeni Brillacon un forte incremento (+2,29%).Ottima performance perche registra un progresso del 2,24%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,75%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,08%.Si muove sotto la paritàevidenziando un decremento dello 0,88%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,80%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,70%.