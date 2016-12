Attentato di Berlino, un'italiana tra i dispersi - [video]

(Teleborsa) -

Si continua ad indagare sulla strage di Berlino. Il pachistano fermato ieri, sospettato di essere l'autista dei TIR lanciato sull'affollato mercato di Natale provocando 12 morti e 48 feriti, è stato rilasciato. Non sembra ci siano più dubbi che l'attentato sia stato orchestrato dall'ISIS, dopo che l'agenzia di stampa dello Stato Islamico Amaq news agency, ha rivendicato il folle gesto.



Intanto, tra i dispersi, c'è una giovane donna italiana: Fabrizia Di Lorenzo, 31 anni originaria di Sulmona che da anni vive e lavora nella capitale tedesca. Alcuni effetti personali della ragazza di cui non si hanno notizie da lunedì sera, sono stati trovati nel luogo della strage.



I parenti della ragazza sono già in Germania per sottoporsi al test del DNA necessario per il riconoscimento.













Il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, volerà a Berlino mentre ieri sul luogo della strage si è recata il cancelliere Angela Merkel, per accompagnata dal Ministro Interno de Maiziere e sindaco capitale Mueller. Intanto, la Porta di Brandeburgo, simbolo della città di Berlino è stata illuminata con i colori della bandiera tedesca.