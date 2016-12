Natale, per fare il regalo 4 italiani su 10 scelgono il Web

(Teleborsa) -, ma la tendenza ad utilizzare la rete per le prossime festività si conferma anche nelleLo segnala un'analisi di Coldiretti/Ixè effettuata sui dati dl rapporto Cittadini, imprese e Ict pubblicato dall'Istat. Internet - si sottolinea - è il protagonista delle feste di fine anno degli italiani, per i quali è diventato in misura crescente un punto di riferimento, dalla scelta dei regali a quella dei menu.proprie o di altri. Il web diventa anche un luogo di, con il 53% degli italiani che almeno qualche volta lo ha utilizzato per confrontare prezzi o raccogliere informazioni sulla qualità dei prodotti alimentari, anche in vista dei pranzi e dei cenoni.La tendenza verso lafavorisce il ricorso ad internet, dove per le vacanze in campagna si sono affermati siti come www.terranostra.it o www.campagnamica.it ma è anche arrivata l’unica App farmersforyou, in versione italiana e inglese, che permette di scegliere gli agriturismi dove poter soggiornare nei più bei paesaggi della campagna italiana, i mercati di Campagna Amica, le fattorie e le botteghe dove poter comprare il vero made in Italy agroalimentare.