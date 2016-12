Consiglio dei Ministri: via libera al decreto legge per il rilancio del Mezzogiorno

(Teleborsa) - Cinque misure urgenti volte ad affrontare situazioni di criticità presenti in particolare nel Mezzogiorno d' italia. E' questo il tema del decreto legge che ha avuto oggi il via libera dalLache, a tutela dei lavoratori, sta accompagnando il processo di transizione e cessione del complesso aziendale ILVA in termini di apparecchiature e dispositivi medici di diagnostica e cura nel quadro di un progetto che sarà definito da Ministero della salute e Regione Puglia. Questa misura è stata messa a punto nell'ambito del Tavolo istituzionale permanente per Taranto.delle attività di screening disposto in parallelo dal Ministro della Salute. La Regione da parte sua dovrà rielaborare il proprio Piano sanitario - che non ha superato la verifica di efficacia e di efficienza dei Ministeri vigilanti - in modo da garantire il potenziamento dei servizi nell'area di Taranto.Laprevede che l'Amministrazione straordinaria dell' ILVA debba sottoporre al Ministero dello sviluppo economico un piano di misure di carattere assistenziale e sociale per le famiglie disagiate dell'area di Taranto., verrà concordato con i Comuni del territorio e monitorato dal Mise.La quarta introduce l'istituzione, da parte delle rispettive Autorità portuali, di una Agenzia di transhipment nel Porto di Taranto e nel Porto di Gioia Tauro al fine di fornire una rete di sicurezza ai lavoratori interessati ai processi di ricollocazione nell'ambito dei piani di rilancio delle attività terminalistiche in corso.nel Mezzogiorno e nelle altre Regioni in ritardo rispetto agli standard europeiIl provvedimento dispone inoltre che, nel 2017, il Fondo per le non autosufficienze venga incrementato di 50 milioni di euro.Un ulteriore articolo del dl prevede interventi funzionali alla preparazione e organizzazione della Presidenza italiana del G7 nel 2017, evento che si terrà a Taormina.Infine, col decreto si sostiene la Scuola Europea dicollegata alla base ONU che ha sede nella medesima città.