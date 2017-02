Canada, 6 morti nell'attentato alla moschea. Tajani dice "no" alla violenza

(Teleborsa) - "La violenza non è mai una risposta contro il terrorismo, la soluzione si chiama dialogo. La UE crede nel dialogo interreligioso. Abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare in questa direzione". Così il presidente del Parlamento UEha commentato l'attacco terroristico contro i musulmani in Canada, dopo aver espresso le condoglianze alla nazione.Due uomini hanno fatto irruzione in una moschea disparando all'impazzata sui fedeli in preghiera.Dopo aver parlato di un "attacco terroristico contro i musulmani", il primo ministro canadeseha ricordato che "i musulmani canadesi sono una parte importante della nostra azienda nazionale, e questi atti senza senso non trovano posto nelle nostre comunità, città e Paesi. La diversità è la nostra forza e la tolleranza religiosa è un valore che, come canadesi, abbiamo caro".Dopo un lungo inseguimento sono statesospettate di aver compiuto la strage.