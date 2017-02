Rivoluzione whatsapp: ora si possono cancellare i messaggi "imbarazzanti"...

(Teleborsa) - Quante volte avremmo voluto poter tornare indietro di qualche secondo, fermare il dito sulla freccetta di, o poterper errore o per impulsività? Niente da fare, quel messaggio "imbarazzante" rimaneva là, un po' come la lettera ormai scivolata nella buca postale...Ora la chat più amata al mondo si arricchisce di nuove funzionalità, ma soprattutto, quando il destinatario non li abbia già letti.La versione beta di whatsapp presenta poi anche altre funzionalità:, che appaiano ad una seconda lettura non corretti o non opportuni.Il funzionamento semplicissimo:, oltre a quelle già esistenti che consentono di copiare e inoltrare il messaggio in questione ad altri destinatari.