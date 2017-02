Borse europee deboli. A Piazza Affari occhi puntati su Unicredit

Unicredit

Fiat

(Teleborsa) -Gli investitori rimangono incerti dopo le ultime mosse della Fed che ha preferito lasciare lo "status quo" sui tassi, sottolineando che in futuro potrebbero esserci altri rialzi "graduali".A Piazza Affari occhi puntati suche ha fissato il prezzo del maxi aumento di capitale Seduta in lieve rialzo per l'che avanza a quota 1,08. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio () che continua la seduta con un leggero calo dello 0,39%. Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 185 punti base.sottotonoche mostra una limatura dello 0,25%.è stabile riportando un misero +0,06%. In caloche mostra una performance pari a -0,17%.la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06% sul. Sulla stessa linea, si muove intorno alla parità ilche continua la giornata a 20.536 punti.di Piazza Affari, tonicache evidenzia un bel vantaggio di oltre il 2%.con un ampio progresso del 2%.per, che avanza di un discreto +1,16%.che segna un frazionale rialzo.perche cede un piccolo -0,40%.