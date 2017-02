Borse europee deboli, pesa incertezza economica e politica

spread

(Teleborsa) -penalizzate dalla tensione alimentata in primo luogo dal clima di incertezza politica, soprattutto in Francia.Sulla parità lo, che rimane a quota 199 punti base, dopo aver aperto in rialzo a 203 punti, mentre il rendimento del BTP decennale si posiziona al 2,34%. Ieri il differenziale tra il bond decennale tedesco e l'omologo italiano è balzato al top degli ultimi tre anni, sui timori di una. A far paura, è stato il programma con cui si è presentata Le Pen di uscita dall'euro e dall'Unione Europea.Sul mercato valutario, l'è in calo (-0,74%) e si attesta su 1,067. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,26%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 52,94 dollari per barile.piatta, che tiene la parità. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Ferma, che segna un quasi nulla di fatto., con il, che cede lo 0,11%,Tra i comparti, bene i settori(+0,87%),(+0,78%) e(+0,73%).Tra idi Milano, si distinguono(+1,27%),(+1,14%),(+1,12%), quest'ultima nel giorno del CdA per l'approvazione dei conti. Debole-0,25% nel secondo giorno di aumento da 13 miliardi di euro Giù, invece,-1,60% e-1,35%.del FTSE MidCap,(+1,91%) all'indomani dei dati sulla raccolta di gennaio Bene inoltre(+1,57%),(+1,38%) e(+1,27%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,33%.