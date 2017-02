La moda Made in Italy conferma la sua leadership sul mercato giapponese

(Teleborsa) - Ladi abbigliamento, da gennaio a novembre del 2016, è stata del, collocando l’Italia al primo posto tra i paesi non asiatici e in sesta posizione totale, dopo la Cina (che vanta una quota del 64,7%), il Vietnam (con una quota del 11,56%), il Bangladesh (con una quota del 3,42%), l’Indonesia (con una quota del 3,36%) e la Cambogia (con una quota del 3,08%).Alcuni settori, tra cui la, hanno subito dellementre l’abbigliamento in pelle, di cui l’Italia è il secondo esportatore nel Sol Levante, detiene una quota del 23,5%; la pellicceria, altro settore in cui ci posizioniamo al secondo posto, registra una quota export pari al 33% sul totale delle importazioni giapponese nel comparto.L'Agenzia ICE fa sapere che, dove sarannodel settore abbigliamento (81), pelletteria (40) e calzature (34) con le collezioni autunno inverno 2017/2018.Moda Italia e Shoes From Italy, che rimarranno aperte fino al 9 febbraio nell’esclusiva cornice del centro espositivo Belle Salle Shibuya Garden, presentano, lee, in anteprima rispetto al theMICAM, le