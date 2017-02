Bufera di neve a New York, cancellati quasi 3.000 voli

(Teleborsa) - Una tempesta di neve si sta abbattendo in queste ore sulla costa nordest degli Stati Uniti, con forti ripercussioni anche sul traffico aereo. A quanto si apprendeBoston, Filadelfia e New York si sono risvegliate sotto una spessa coltre di neve.. Il sindaco di New York, Bill de Blasio ha invitato ise non strettamente necessario.La bufera di neve sembra aver già fatto la. Si tratta di un portiere di un palazzo nell'Upper East Side di Manhattan, morto accidentalmente mentre spalava la neve.