Bruxelles alza le stime di crescita per l'Italia. PIL +0,9% nel 2016 e 2017

(Teleborsa) - La Commissione europea ha ritoccato all'insù le previsioni di crescita economica dell'Italia per il 2016:. Invariato il dato per il 2017 atteso a +0,9%. Per il 2018, Bruxelles stima una espansione del Prodotto Interno Lordo dell'1,1%.Le previsioni economiche d'inverno dell'UE, evidenziano una "", ma "" trainata da "tassi d'interesse reali bassi e una domanda esterna più forte". Tuttavia, afferma ille "debolezze strutturali ostacolano una ripresa più forte".Quanto al rapportola visione della Commissione è. Per l'anno in corso, stima un rapporto al 2,4% visto in aumento al 2,6% nel 2018. Il debito-PIL salirà quest'anno al 133,3% per poi ridursi leggermente al 133,2% l'anno seguente. Bruxelles prende atto "positivamente dell'impegno" per il varo di misure correttive che però "saranno conteggiate solo quando dettagliate".. L'UE ha avvertito che in Italia, "la bassa redditività del settore bancario e l'alto onere dei crediti deteriorati, freneranno probabilmente l'aumento del credito".Quanto al, le previsioni invernali rivedono leggermente al rialzo (+0,1%) laquest'anno e dell'1,8% il prossimo, in entrambi i casi.