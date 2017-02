Alitalia, dal 3 luglio incrementa voli Roma-Città del Messico

(Teleborsa) - Cresce l’offerta di Alitalia sulla Roma-Città del Messico, lacon tre collegamenti settimanali.Dal 3 luglio, e per tutta la stagione estiva, la Compagnia italiana volerà tutti i giorni tra l’Italia e il Messico, più chee i posti offerti che diventeranno 3.900 ogni settimana durante l’estate.Il collegamento Roma-Città del Messico viene effettuato con il, l’ammiraglia della flotta Alitalia, che dispone didivisi in tre classi di servizio: business, premium economy ed economy. A bordo i passeggeri Alitalia trovano allestimenti di cabina completamente rinnovati e, su numerosi aerei Boeing B777, anche il servizio di connettività per telefonate, Internet ed email.Inoltre, grazie all’accordo commerciale con– la seconda compagnia aerea messicana che nell’aeroporto di Città del Messico opera presso lo stesso terminal di Alitalia – i passeggeri Alitalia in arrivo nella capitale del Messico possono proseguire verso le principali destinazioni messicane come Cancun, Merida, Monterrey, Guadalajara, Villahermosa, Ciudad Juárez o Chihuahua.“Dal 16 giugno, oltre 40 mila persone hanno viaggiato tra Italia e Messico, a dimostrazione dellaper un volo diretto tra i due Paesi”, ha dichiarato. “Ora, con l’incremento dell’offerta su questa rotta, Alitalia consolida la sua posizione di vettore di riferimento per i collegamenti con l’America Latina e punta a intensificare ulteriormente gli scambi economici e commerciali, nonché i flussi turistici fra Italia e Messico. Voglio infine ringraziare le autorità messicane per il loro sostegno istituzionale a favore di questo importante rafforzamento dei voli che testimonia ancora di più l’esistenza di solide relazioni fra i due Paesi”, ha concluso il top manager.