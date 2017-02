Rimbalzo debole per i mercati. Attesa per dati USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, grazie al rimbalzo innescato dalle parole del Presidente Fed, Janet Yellen . Nella sua audizione al Congresso, il governatore ha fatto intendere che il prossimo rialzo dei tassi potrebbe avvenire già nella riunione del prossimo mese.Sostanzialmente stabile l', a 1,055, in attesa di una. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.225,9 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 52,93 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a 183 punti base, con un lieve calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,22%.ferma, segna un quasi nulla di fatto. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,38%. Giornata moderatamente positiva per, +0,52%., con ilche sale dello 0,20% a 19.227 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,42%),(+1,63%) e(+1,41%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,70%.di Milano, troviamo le banche con(+2,42%),(+1,47%) e(+1,10%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,16%.Tra petroliferi, preda dei venditori è, con un decremento dell'1,05%.tiene in linea con il comparto europeo.In marcia, che mostra un rialzo dell'1,02%, con il mercato che guarda con favore alla possibile unione Peugeot-GM Nervosa(-0,80%) nel giorno del CdA chiamato a discutere del taglio dei costi e della gestione del 3% detenuto inTra i(+12,26%): driver del rialzo sono le parole dell'AD che non ha escluso aggregazioni con altri scali. Corre(+1,09%) che ha annunciato l' entrata nel mercato thailandese con Aprilia e Moto Guzzi