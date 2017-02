British Airways da Londra punta su Linate: 2 nuove rotte da "City" e Stansted

British Airways

(Teleborsa) -Le nuove rotte per l’aeroporto diVi saranno due voli al giorno durante la settimana e uno al giorno nei fine settimana da London City e due a settimana da Stansted (sabato e domenica).British Airways general manager customer and commercial - in quanto si rivolge sia ai clienti business che leisure. I nuovi servizi offrirannoAll’inizio di febbraio British Airways (Gruppo Iag) aveva annunciato nuove rotte estive da London City e frequenze maggiori su alcune rotte esistenti. Il nuovo servizio verso Milano sarà la nona rotta della compagnia aerea questa estate.Ideato nel 1981 per servire il distretto finanziario di Londra, l'aeroporto venne inaugurato nel 1987 dalla Regina Elisabetta II.dispone di un'unica pista orientata 09/27 di 1.508 metri, in calcestruzzo scanalato esistema di avvicinamento luminoso).L'aeroporto è raggiungibile anche tramite autobus con le linee 473 e 474 della Transport for London.