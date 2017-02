Boeri torna sul sistema pensionistico: "E' sostenibile. Molti Paesi lo invidiano"

(Teleborsa) -. Lo ha ribadito il Presidente dell'INPS,, in un messaggio inviato al Future Forum di Udine, organizzato dalla Camera di Commercio locale, aggiungendo che quello italiano è. L'affermazione fa seguito a quelle rilasciate nei giorni scorsi dopo l'allarme sulla sostenibilità del bilancio INPS lanciata dalla Corte dei Conti il numero uno dell'Istituto di previdenza ha poi sottolineato che. Un esempio sono leconcesse negli anni '90, che "in origine ebbero un impatto sul bilancio pubblico praticamente irrisorio", ma "ci hanno lasciato in eredità un peso molto molto forte, determinando gran parte del debito pubblico".Boeri ha anche parlato della, che si conferma elevatissima in Italia , affermando che si tratta tie che, a fronte dei mutamenti in atto, bisognacambiando il mercato del lavoro ed ilSotto il profilo dell'istruzione - attacca - l'Italia accumula, in quanto c'è un "sistema universitario che fatica a creare competenze spendibili o crea delle competenze astratte"ed i problemi dei giovani nel mercato del lavoro dipendono da un