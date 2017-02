Alitalia, sindacati rifiutano l'incontro promosso da Assaereo

(Teleborsa) - Vanno in fumo i buoni propositi di Alitalia sulla ricerca di un'intesa con le organizzazioni sindacal i per il rinnovo del Contratto Nazionale di lavoro, scaduto lo scorso 31 dicembre.I sindacati di categoria, infatti,alla quale aderisce Alitalia ha dato appuntamento ai sindacati alle 16.30, ma le organizzazioni sindacali rimandano al mittente la convocazione, spiegando: "non ci sono le condizioni" per arrivare a un accordo che possa scongiurare lo sciopero di domani 23 febbraio del settore del trasporto aereo