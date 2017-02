Eurolandia in calo, con Piazza Affari fanalino di coda

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta con segni negativi. Pesano i, ieri best performer, ma anche la, con Mediolanum che guida i ribassi.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,48%, in una giornata ricca di datin macroeconomici: indice tedesco IFO cresciuto a sorpresa inflazione dell'Eurozona , confermata al +1,8% annuo.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.237,3 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,40%.In salita lo, che arriva a quota 194 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,20%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Senza slancio, +0,1% e-0,06%., con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,85%.(+1,48%) e(+1,10%) in buona luce sul listino milanese. Nel listino, i settori(-2,16%),(-1,68%) e(-1,63%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, si distinguono(+1,75%) grazie a un upgrade . Tonica(+0,78%) mentre ha preso il via la settimana della moda a Milano Le peggiori performance, invece, si registrano su, -4,66% e su, -4,63%, quest'ultima penalizzata dalle stime deboli annunciate dall'Ad Doris . Pesante, che segna una discesa di ben -2,29 punti percentuali.