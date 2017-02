Giappone, ridotte possibilità di nuovi tagli ai tassi. Kuroda: "La crescita accelera"

(Teleborsa) - La probabilità di ulteriori tagli ai tassi di interesse giapponese, ovvero in territorio ancor più negativo, è molto ridotta. Lo ha assicurato ilin un'audizione in Parlamento, citando le ottimistiche prospettive di inflazione e la forte crescita del Giappone.La misura introdotta dall'istituto nipponico, nel gennaio 2016, ha imposto una tassa dello 0,1% su alcuni depositi in yen detenuti dalle banche commerciali nel tentativo di rafforzare il credito bancario e indebolire la valuta locale, tra gli altri benefici potenziali.Secondo Kuroda, la crescita sta accelerando, mantenendo idurante l'anno fiscale che termina nel marzo 2019, in linea con le ultime previsioni dell'istituto centrale nipponico.