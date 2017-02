Il rialzo dei tassi arriverà presto negli Stati Uniti

(Teleborsa) - Undi interesse negli Stati Uniti "" per evitare "i rischi di una".E' questo l'esito della discussione dei funzionari della Federal Reserve dell'ultima riunione di politica monetaria della banca centrale statunitense.Diversi membri del, puntano su un rialzo dei tassi di interesse in tempi "abbastanza rapidi" se l’andamento dell’economia restasse stabile o si rafforzasse. Tuttavia, data l, alcuni esponenti preferirebbero che la banca centrale guidata da Janet Yellen fosse graduale nelle decisioni sul costo del denaro. Un chiaro riferimento al nuovo Presidente americano, ma che la Fed come da copione non cita mai per nome.L'attenzione degli investitori si sposta al nuovo appuntamento di marzo, quando il FOMC tornerà a riunirsi. Le aspettative dei mercati sono per un rialzo non prima di maggio o giugno.