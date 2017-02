Mercati inchiodati dalla Federal Reserve

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo un avvio in lieve rialzo, mentre gli investitori riflettono sull'emerso dai verbali dell'ultima riunione della banca centrale statunitense L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,055. L'agenda macroeconomica prevede la diffusionedi un aggiornamento sul mercato del lavoro statunitense, con le. In Europa, il PIL della Germania è stato confermato in crescita (nel quarto trimestre), sostenuto dal rialzo della spesa pubblica, dei consumi privati e delle costruzioni che hanno più che compensato un calo dell'export netto.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.237,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 54,31 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota 195 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,22%.sostanzialmente invariato, -0,04%. Resta vicino alla parità(-0,12%). Piatta, che tiene la parità. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 18.865 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,23%),(+0,79%) e(+0,57%). Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,42%),(-0,84%) e(-0,69%).Tra idi Milano, si distinguono(+2,85%) grazie a un upgrade. Bene anche il resto degli altri player del comparto , mentre si sgonfia(-0,62%) dopo i conti del quarto trimestre.Nuovo spunto rialzista per(+1,49%) ieri accesa da un giudizio positivo Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,61%.Tra le banche, calo deciso per, che segna un -1,3%. Focus su(+0,08%) nell' ultimo giorno utile per esercitare i diritti dell'aumento . Berenberg ha alzato il giudizio a buy, con target price a 15 euro.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,28%, nonostante i buoni numeri sulle immatricolazioni di mezzi pesanti in Europa Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,17% su qualche presa di profitto.