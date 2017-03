USA, Trump annuncia un taglio epocale delle tasse per la classe media

(Teleborsa) - Innalzamento dei salari con la stretta sugli immigrati, maggiori spese militari e mille miliardi di investimenti in infrastrutture. Sono questi i punti affrontati dal Presidente degli Stati Uniti d'America,che ribadisce anche la volontà dicome "arma contro droga e crimine".Dunque l'atteso annuncio sullec'è stato. Unche lo stesso Tycoon ha definito "" per venire incontro alle esigenze della classe media. Ma non si sa ancora come si articolerà e che peso avrà sul deficit statunitense.La riduzione delle tasse non è stato l'unico annuncio dell'inquilino della Casa Bianca. Trump ha anche promesso di alzare i salari dei lavoratori americani attraverso unae unacontro "i disastri dell'Obamacare".Poi, sul fronte delle infrastrutture, il Presidente americano ha chiesto al Congresso di approvare norme che producano "mille miliardi di dollari di investimenti" finanziati con capitale pubblico e privato "creando milioni di nuovi posti di lavoro".