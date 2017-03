Calenda incontra il Ministro israeliano Steinitz: in focus energia e imprese

(Teleborsa) - Energia e nuove opportunità di business per le imprese sono state al centro dell’incontro di ieri pomeriggio al Ministero dello Sviluppo economico tra il Ministroe il Ministro israeliano dell'Energia, delle Infrastrutture nazionali e delle risorse idrichein visita a Roma per una serie di incontri istituzionali.I due ministri hanno analizzato la situazione attuale e le prospettive del mercato energetico nel Mediterraneo e le possibilità di sviluppo della produzione del gas nel bacino del Levante.Il Ministroo, ha ribadito il sostegno del nostro Paese al progetto EastMed, il gasdotto offshore che porterebbe le risorse di gas dell’Est Mediterraneo in Europa, attraverso Cipro e Grecia.Il progetto è attualmente all'esame della Commissione europea, alla quale sarà richiesto a breve un finanziamento per la fase di sviluppo dell’ingegneria.Il Ministro Calenda e il Ministro Steinitz hanno affrontato anche il tema delle relazioni in ambito industriale