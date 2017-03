Festa della Donna: tante offerte speciali per partire in treno

Ogni occasione è buona per viaggiare, si sa. A servire su un piatto d'argento la possibilità di fare la valigia e regalarsi il break tanto atteso, stavolta ci pensa la Festa della Donna. Mancano pochissimi giorni all'8 marzo, infatti, ed è già iniziato il conto alla rovescia con Italo e Trenitalia che scendono in campo e si danno battaglia a suon di offerte più vantaggiose.





Per celebrare la festa della donna Italo ha lanciato una promozione che mette a disposizione 2000 biglietti per viaggiare con il 60% di sconto il 7, 8 e 9 marzo.





Trenitalia, invece, mette sul piatto l'offerta 2x1. L'8 marzo si viaggia in due, ma il biglietto "base" lo paga uno solo per viaggiare su tutti i treni nazionali nei livelli di servizio business, premium e standard.





Occhio, però, al calendario: l'8 marzo, infatti, cade di mercoledì, ma non disperate se per voi non sarà proprio possibile liberarvi dagli impegni di lavoro perchè le tariffe a prezzi stracciati non finiscono qui.



L'altra data utile è, infatti, il 19 marzo con tariffe vantaggiose pensate per la Festa del papà. Questa volta, calendario decisamente più generoso, perchè sarà domenica. Preparatevi, dunque, a partire ma prima di uscire di casa, mi raccomando, ricordatevi almeno di fare gli auguri al papà che per una volta fa lo "sgambetto" alla mamma: stavolta, infatti, grazie a lui partirete a prezzi scontati.

(Teleborsa) -