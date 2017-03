Sicurezza scuole, arriva la protesta. Dirigenti pronti a chiudere

(Teleborsa) - Sta suscitando sconcerto ilche, secondo l’accusa, non avrebbe osservato nella sua interezza, la. Incurante del fatto che la prima responsabilità sul versante della sicurezza degli edifici scolastici è dello Stato e degli enti preposti, iche vi fossero i presupposti per, il cui inizio è previsto nel prossimo mese di aprile.Secondo, quanto accaduto "dovrebbe far riflettere" prima di tutto perché, a norma di legge, dovrebbero essere gli stessi uffici preposti alla certificazione dell’agibilità dell’edifico scolastico ad autodenunciare l’amministrazione locale e centrale. A questo punto, spiega il, una delle colpe ascrivibile al dirigente scolastico di Marsala potrebbe essere quella di non aver chiuso la scuola e impedito agli studenti l’esercizio del diritto allo studio. Udir, attraverso amministrazione ed Enti Locali, oppure "chiederà a tutti i dirigenti scolastici italiani di segnalare la mancata messa in sicurezza delle nostre scuole, con un breve termine, e di disporne la chiusura". Tocca ora al Governo trovare fondi e strumenti per rientrare nella legalità. "L’unica cosa certa è che non può essere la soluzione quella di accanirsi contro i dirigenti delle scuole".Secondo, cui aderisce l’Udir, "sulla sicurezza delle scuole deve senza dubbio intervenire lo Stato, rivalutando la definizione di DL-DS di cui all'art. 2, confermando le responsabilità didattiche, vero obbligo di cui è preposto e trasferire alle amministrazioni la competenza sull'utilizzo del manufatto destinato a scuola". Serve, aggiunge il sindacalista, una, "attraverso precisi vincoli legislativi, potendo così salvaguardare non solo i dirigenti scolastici, ma tutti, a iniziare dagli alunni. E non lasciare il preside ad adempiere in piena solitudine quello che non spetta, mentre dirige fino a 20 plessi e 4 mila alunni".