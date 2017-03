Inchiesta Consip, il padre di Renzi ascoltato dai pm romani

(Teleborsa) -, che sarà ascoltato dai magistrati lunedì 6 marzo, con l'accusa di corruzione, nello, i riflettori tornano su, coinvolto nella vicenda con l'accusa di traffico ed influenze illecite.Secondo gli inquirenti, Renzi-padre, la SpA che si occupa degli acquisti accentrati della PA, in cambio di una "tangente"., aveva dichiarato Tiziano Renzi prima dell'interrogatorio. Ascoltato da procuratore aggiuntopresso la sede del tribunale di Piazzale Clodio, nel primo pomeriggio, il padre dell'ex Premier si è presentato con l'avvocato Federico Bagattini., ma il suo coinvolgimento nelle indagini deriva dalle deposizioni rilasciate nel dicembre scorso dall'Ad di Consip,. Il manager aveva parlato di pressioni ricevute dall'imprenditore di Scandicci, amico del padre di Renzi, per "intervenire sui commissari di gara per conto del babbo di Matteo e del parlamentare di Ala" condannato a nove anni per il fallimento dell'ex Credito Cooperativo Fiorentino )., indagato per la stessa vicenda e con la stessa accusa di traffico di influenze illecite.