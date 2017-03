Stefanel chiede proroga 2 mesi a Tribunale per presentazione concordato preventivo

Stefanel

(Teleborsa) -ha provveduto a depositare al Tribunale di Treviso istanza per larispetto all', del termine per la presentazione di una proposta di concordato preventivo o di una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.Lo fa sapere la stessa società spiegando che non appena verrà comunicato alla Società l’esito di tale istanza, sarà data la relativa comunicazione al mercato.