Borsa elettrica, scende il prezzo d'acquisto dell'energia - GME

(Teleborsa) - In forte calo il prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica.Nella settimana da lunedì 27 febbraio a domenica 5 marzo, il prezzo medio di acquisto dell'energia nella borsa elettrica (PUN) è sceso a 48,62 euro/MWh in calo del 6,2% rispetto alla settimana precedente.Lo comunica il - GME -spiegando che, invece, i volumi di energia elettrica scambiati in borsa sono saliti, attestandosi a 4,2 milioni di MWh (+1,9%). Cresce anche la liquidità del mercato che si attesta al 74,9% (+2,4%).Il prezzo medio di vendita ha oscillato tra i 46,50 euro/MWh del Sud e i 52,83 euro/MWh della Sicilia.