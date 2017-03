Veneto Banca proroga l'offerta di transazione al 22 marzo

(Teleborsa) -"Con lo scopo di agevolare le numerose richieste di appuntamento e le manifestazioni di adesione pervenute in questi ultimi giorni - sottolinea una nota - consentendo inoltrealla scadenza della medesima Offerta di, ha deliberato ladella conclusione dell'Offerta Pubblica di TransazioneIn relazione proprio all’Offerta, al momento attuale. I Soci che hanno aderito sono oltre il 52%; essi rappresentano oltre il 42% delle azioni in perimetro.– per agevolare gli Azionisti che intendono aderire all'Offerta di Transazione saranno, compresa Banca Apulia, per la sola operatività legata all'Offerta.