Energia, Autorità: in caso di interruzioni prolungate, ridurre i tempi di ripristino del servizio

Terna

(Teleborsa) - Aumentare la responsabilità degli operatori per rendere le reti elettriche più robuste e resilienti e per ridurre i tempi di ripristino del servizio in caso di interruzioni prolungate, anche in caso di eventi meteo eccezionali.Sono gli obiettivi delle nuove regole approvate dall'. In particolare per incentivare i distributori ea riattivare più velocemente le forniture, anche attraverso il ricorso a soluzioni provvisorie di rialimentazione (come ad esempio l'utilizzo di gruppi elettrogeni), e per assicurare una maggiore protezione dei clienti, viene ampliata la possibilità di ricevere indennizzi automatici, che oltre le 72 ore di sospensione saranno interamente a carico degli operatori di rete.Il(fino a 240 ore), in quanto, a partire dal prossimo inverno,(valori ancor più elevati saranno previsti per le piccole e medie imprese).Dal momento che gli oneri addizionali saranno a carico degli operatori di rete, ne risulta un deciso incentivo ad accelerare il più possibile il ripristino del servizio. Le novità, approvate dall'Autorità saranno valide dal 1° ottobre 2017.