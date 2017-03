Borsa, Terna e Poste nervose dopo il cambio dei vertici

Terna

Poste Italiane

(Teleborsa) -, condizionate daldeciso dal Ministero dell'Economia in occasione della revisione dei vertici delle società partecipate., con un ribasso dell'1,02% a 4,454 euroOperativamente è attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista del titolo con area di supporto vista a 4,437 e successiva a quota 4,421. Resistenza a 4,483.che registra una flessione dello 0,69% a 6,45 euro,, che è stato assegnato alla compagnia finanziaria e postale. In realtà, il mercato teme che un cambio dei vertici possa bloccare ildel capitale.In Borsa, operativamente, ci si attende per il titolo un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 6,42 e successiva a quota 6,39. Resistenza a 6,485.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)