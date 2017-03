Bruxelles, Padoan pronto a presentare le riforme dell'Italia

(Teleborsa) - Riflettori puntati su Bruxelles dove oggi si apre l'. Durante il Consiglio di Economia e Finanza composto dai Ministri delle finanze degli stati membri, l'Italia farà una presentazione delle "riforme fatte sul business environment e sul tema delle sofferenze bancarie, come da richiesta dei colleghi europei". E' quanto ha anticipato il Ministro dell'economiache si prepara all'incontro con il commissario UE alla concorrenza Margrethe Vestager Sul tavolo il dossier della Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Le due banche venete che hanno richiesto l'intervento statale per accedere alla "ricapitalizzazione precauzionale". A questo punto il placet diè necessario in un contesto in cui sono ancora molti i nodi da sciogliere.Occhi puntati anche sulla revisione dei conti richiesta da Bruxelles all'Italia che arriverà "parallelamente al DEF" o "forse qualche giorno dopo", ha spiegato il ministroche incontrerà anche il Commissario europeo agli Affari economici,