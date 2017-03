Piazza Affari apre in cima all'Europa

Euro / Dollaro USA

Oro

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Banche

Petrolifero

Servizi per la finanza

UBI Banca

BPER

Banco BPM

Unicredit

Ferrari

STM

Yoox

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche, che svetta sugli altri listini di Eurolandia.Oggi gli investitori, avranno gli occhi puntati versodove si riunisce l'. Durante il Consiglio Economia e finanza composto dai Ministri delle finanze degli stati membri, Padoan si prepara all'incontro con il commissario UE alla concorrenza Margrethe Vestager Sul valutario, l'avanza a quota 1,08. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.229 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil) in rialzo del 2,18%.trascuratache mostra una salita dello 0,20%. Trascuratache sale dello 0,12%, fiaccache mostra un piccolo decremento dello 0,36%.Fa meglio, con il, che avanza dello 0,78%. Sulla stessa linea, ilche sale dello 0,82%Buona la performance a Milano dei comparti(+1,31%),(+0,75%) e(+0,49%).Tra lea grande capitalizzazione, le banche dopi che la BCE ha deciso di concedere più tempo per i Non Performing Loans perche sale del 2,12%che mostra un guadagno del 2,70%.con un ampio vantaggio del 3,09%che mostra un incremento di circa il 2%., invece, si registrano su-0,47%.anche